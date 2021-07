A Lissone “Letture sotto l’ombrellone” dedicate ai più piccoli Iniziativa della biblioteca civica per bambini dai 24 ai 36 mesi e dai 3 ai 6 anni: le letture a cura degli operatori della biblioteca avverranno nello spazio all’aperto sul retro della struttura di piazza IV Novembre (o all’interno)

Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, la biblioteca civica di Lissone propone “Letture sotto l’ombrellone 2021”, per bambini dai 24 ai 36 mesi e dai 3 ai 6 anni.

Le letture a cura degli operatori della biblioteca avverranno nello spazio all’aperto sul retro della struttura di piazza IV Novembre (o all’interno della biblioteca, in caso di maltempo) nel rispetto delle norme anticontagio.

Saranno momenti speciali e tenerissimi di avvicinamento alla lettura per i bambini che potranno ascoltare raccontastorie e immergersi in un’atmosfera pensata per loro. Gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, si terranno giovedì 8 luglio per bambini di 3 e 4 anni (primo gruppo ore 9.30 /secondo gruppo 10.45); giovedì 15 luglio per bambini 24-36 mesi (primo gruppo ore 9.30 / secondo gruppo 10.45), giovedì 22 luglio per bambini 3-4 anni, alle ore 9.30, e giovedì 22 luglio per bambini di 5-6 anni alle ore 10.45. Per informazioni e prenotazioni: 039/7397461.

