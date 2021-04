A Lissone lavori per il metanodotto, deviazioni e modifiche di viabilità in viale Martiri della Libertà La polizia locale ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di transito nella corsia nord in direzione Macherio - frazione Santa Margherita, unicamente fra via Catalani ed il civico 240, escluso residenti e attività commerciali.

Lavori di scavo per la posa delle condutture del metanodotto: sino a giovedì 22 aprile, deviazioni e modifiche alla viabilità in viale Martiri della Libertà (tratto via Toti - via Catalani). Il comando di polizia locale di Lissone ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di transito nella corsia nord in direzione Macherio - frazione S. Margherita, unicamente fra via Catalani ed il civico 240, escluso residenti e attività commerciali (anche di via Missori). La corsia ovest in direzione Lissone sarà percorribile regolarmente. Previsto il divieto di sosta su ambo i lati del medesimo tratto, con orario 0- 24.

Per raggiungere Macherio o la frazione di Santa Margherita, è stata predisposta la deviazione all’altezza della rotatoria di via Martiri della Libertà, su via dei Platani. In via Catalani, all’intersezione con viale Martiri della Libertà, dalle 20 alle 6: divieto di transito in entrambe le corsie di marcia, per i veicoli diretti e provenienti da Biassono. In direzione Biassono: predisposta la deviazione lungo l’itinerario via Settembrini- via Vico- via Catalani.

Direzione Lissone: i veicoli provenienti da Biassono sulla via Catalani seguiranno lo stesso itinerario nel senso opposto lungo via Vico- via Settembrini- viale Martiri della Libertà. Ed ancora, l’ordinanza impone in via Settembrini, dalle 20 alle 6, il divieto di sosta lato civico dispari e la direzione obbligatoria con svolta a destra, all’intersezione con via Martiri della Libertà.

