A Lissone l’associazione nazionale carabinieri recluta volontari: «Basta poco per fare tanto» I militari dell’Arma in congedo, che hanno sede in via Sauro, hanno lanciato tramite i loro canali social la campagna adesioni tra i militari in congedo, ancora in servizio o cittadini della società civile che vogliono mettere a disposizione della cittadinanza qualche ora del proprio tempo.

“Basta poco per fare tanto”. Questo il claim con cui l’associazione nazionale carabinieri lancia la campagna di reclutamento volontari cui aderisce pienamente la sezione di Lissone. Nei giorni scorsi, infatti, i militari dell’Arma in congedo, che hanno sede in via Sauro, hanno lanciato tramite i loro canali social la campagna adesioni. La sezione lissonese sta cercando nuove leve tra i militari in congedo, ancora in servizio o cittadini della società civile che vogliono mettere a disposizione della cittadinanza qualche ora del proprio tempo.

«Volontari per altruismo- recita la campagna di reclutamento -se sei stato un appartenente all’Arma e sei in congedo, oppure un cittadino interessato, contattaci». I soci di Lissone, coordinati dal presidente Roberto Arena, tra le tante cose collaborano attivamente con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio in risposta ad una convenzione stipulata con il Comune di Lissone. Nell’ultimo anno, contraddistinto dall’emergenza sanitaria, sono anche stati impegnati insieme alle altre realtà associative lissonesi nella gestione delle attività di supporto. «Con poche ore al mese, puoi aiutare la tua comunità» è l’invito dei militari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA