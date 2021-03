Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Lissone in una settimana oltre 50 contagiati Covid in più, ora sono 414 (in maggioranza donne) Dati resi noti dal Comune, aggiornato anche il numero di vittime della Fase-2, salite a 63. Intanto, dopo un incidente, tre medesi sono stati sanzionati perché in transito sul territorio cittadino senza giustificato motivo.

Continua a crescere il numero dei lissonesi positivi al Covid-19. Rispetto alla scorsa settimana, quando i contagiati erano 361, i dati relativi al 22 marzo resi noti dal Comune evidenziano un totale di 414 persone colpite dal virus. Di queste, 215 sono donne (52% del totale) e 199 uomini.

Gli ultimi dati evidenziati dal Cruscotto regionale hanno aggiornato anche il numero di vittime della Fase-2, salite a 63.

«Ormai da due mesi, registriamo dati settimanali in crescita rispetto a quelli precedenti, un quadro che conferma quanto il virus stia ancora circolando sul nostro territorio - afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - Oltre al rispetto delle regole e alla necessità di attenersi al distanziamento sociale e al corretto utilizzo della mascherina, è del tutto evidente che una svolta nella campagna vaccinale rappresenta ormai una priorità non più rinviabile. Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare in ogni modo con tutti gli Enti coinvolti nella campagna di vaccinazione».

Intanto, i controlli delle forze dell’ordine sono costanti. Il lavoro degli uomini guidati dal comandante della p'olizia locale, Matteo Caimi, è proseguito sia sabato che domenica scorsi al fine di verificare il rispetto delle regole.

Al proposito, a seguito di un sinistro stradale, tre cittadini residenti a Meda, tutti maggiorenni, sono stati sanzionati perché erano a bordo di un’autovettura in transito sul territorio cittadino senza giustificato motivo e quindi in violazione con le norme previste dalla “Zona Rossa” che prevedono l’impossibilità di uscire dalla propria abitazione a meno di una causa legata a situazioni di lavoro o di comprovata necessità.

