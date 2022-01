A Lissone è tempo di Papurott: mercoledì 5 gennaio il mercatino della Befana Il mercatino della Befana di Lissone confermato per mercoledì 5 gennaio con il tradizionale dolce della ricorrenza: il Papurott.

Conto alla rovescia per l’Epifania che, a Lissone, vuol dire tradizione all’insegna della golosità, tra calze di ogni foggia e la specialità del Papurott. Mercoledì 5 gennaio, dalle 9 alle 20, in via Garibaldi si terrà il “Mercatino della Befana”, confermato dall’amministrazione comunale di Lissone nell’ambito del programma “Natale Lissonese”.

Lungo la via del centro città, si potranno trovare diverse bancarelle. Per una Befana all’insegna della dolcezza, ritorna il tradizionale appuntamento che anticipa l’Epifania proponendo ai visitatori tante calze, di tutte le fogge ed i colori, giocattoli, oggetti regalo, ed altrettante prelibatezze, tra cui l’immancabile “Papurott”, il dolce tipico lissonese che si è diffuso anche nei paesi limitrofi. Da tradizione, in moltissime case di Lissone la mattina dell’Epifania piccoli ed adulti si risvegliano con la calza ed il pupazzo di pan brioche o biscotto dolce, decorato con uvette e zuccherini a piacere. Una specialità sfornata in gran quantità dai panettieri e dai pasticcieri della città.

