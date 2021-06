Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Le donne che si sono ritrovate in piazza

A Lissone decine di donne hanno fatto rumore contro il cancro Le volontarie dell’associazione di Lissone “Una vita in rosa” che hanno organizzato l’iniziativa “Prima le donne. La prevenzione ti salva la vita”.

Movimento a ritmo di musica...nelle cuffie. L’hanno proposta, nella mattinata di sabato 19 giugno, le volontarie dell’associazione di Lissone “Una vita in rosa” che hanno organizzato l’iniziativa “Prima le donne. La prevenzione ti salva la vita”. Dopo il raduno in piazza IV novembre a Lissone, le decine di donne che si sono ritrovate hanno iniziato a “fare rumore contro il cancro”. Il sodalizio si occupa di divulgare l’importanza della prevenzione primaria oncologica per il tumore al seno e dell’aiuto concreto alle donne durante e dopo la malattia.

La piazza che si è tinta di rosa

