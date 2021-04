A Lissone con la zona arancione dal 13 aprile tornano i parcheggi a pagamento e il divieto di sosta per il lavaggio strade Ripristino della regolarità in materia di parcheggi da martedì 13 aprile sul tutto il territorio comunale, torna sosta a pagamento in tutte le aree contraddistinte da strisce blu dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Con la ridefinizione della situazione di rischio epidemiologico della Regione Lombardia qualificata nella cosiddetta “zona arancione”, il Comune di Lissone procede da martedì 13 aprile a rendere nuovamente valide alcune prescrizioni in materia di viabilità: torna la regolamentazione della sosta a pagamento in tutte le aree contraddistinte da strisce blu e tornano in vigore i divieti di sosta per consentire il lavaggio delle strade e delle aree di sosta. La sosta a pagamento é prevista dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

