A Lissone al via la campagna antinfluenzale in due spazi del Comune Da giovedì 4 novembre vaccinazioni nella sala polifunzionale al piano terra di Villa Magatti, situata in piazzale Pertini, e nel Centro civico di Santa Margherita di via Domenico Savio.

Vaccinazioni antinfluenzale al via da giovedì 4 novembre in due spazi di proprietà del Comune di Lissone nel rispetto delle normative anti Covid. Le strutture che accoglieranno i cittadini saranno la sala polifunzionale al piano terra della centralissima Villa Magatti, situata in piazzale Pertini, e il Centro civico di Santa Margherita di via Domenico Savio.

Gli spazi che il Comune mette gratuitamente a disposizione rappresentano una alternativa agli studi medici in previsione dell’elevato afflusso di utenza nelle settimane a venire, in cui si concentreranno il maggior numero di richieste.

“Forti dell’esperienza dello scorso anno, gli spazi nella nostra città saranno a disposizione dei medici del territorio già a partire da giovedì 4 novembre - commenta Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - Villa Magatti e il Centro civico di via Savio verranno fruiti secondo necessità e disponibilità di vaccini, sulla base di un calendario di esigenze manifestato dai medici stessi e già condiviso con l’amministrazione comunale”.

Entrambe le strutture, situate in luoghi strategici della città e facilmente raggiungibili, potranno così contribuire ad aumentare la sicurezza sanitaria tra i cittadini; il Comune si farà anche carico di assicurare elevati standard di pulizia, igienizzazione e sanificazione all’interno e all’esterno delle strutture.

Per accedere alla vaccinazione occorrerà necessariamente contattare il proprio medico di base per prenotare l’appuntamento. Per le prenotazioni, i medici saranno a disposizione presso i propri studi e forniranno ogni indicazione utile ai propri pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA