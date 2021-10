Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Lesmo campane ritorno (Foto by Michele Boni)

A Lesmo tornano a suonare le campane rimesse a nuovo L’annuncio di don Mauro Viganò e don Stefano Borri in un video caricato in queste ore sul canale YouTube della comunità pastorale Santa Maria

«Stanno per tornare al loro posto le campane di Lesmo rimesse a nuovo». Ad annunciarlo sono stati don Mauro Viganò e don Stefano Borri in un video caricato in queste ore sul canale YouTube della comunità pastorale Santa Maria.

I bronzi ricompariranno la prossima settimana e il 17 ottobre sarà festa grande nella chiesa di Santa Maria Assunta con la messa solenne presieduta da monsignor Antonio Mattiazzo vescovo emerito di Padova e la benedizione delle campane che risaliranno sul campanile da poco risistemato.

A seguire ci sarà la possibilità di pranzare in oratorio con le specialità portate in tavola dagli Amici del Masciocco e nel pomeriggio si esibirà il coro degli alpini di Busto Arsizio. I due sacerdoti sono andati a controllare i lavori di restauro delle campane nella ditta Pagani a Castelli Calepio (provincia Bergamo).

