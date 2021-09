Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Lesmo serata benefica in ricordo del "Tefe", obbligatorio il Green pass

Una serata benefica in ricordo del “Tefe”. La comunità pastorale Santa Maria e gli Amici del Masciocco organizzano per sabato 18 settembre, all’oratorio San Giuseppe di Lesmo, “Los Tefes Hermanos”, una festa in memoria di Mauro Terenghi, il giovane lesmese, scomparso a 38 anni lo scorso maggio a causa di un malore.

Volto conosciuto del mondo del volontariato Terenghi faceva parte del consiglio direttivo dell’associazione “Amici del Masciocco” e della squadra che ogni estate organizzava la Festa di Lesmo e Camparada. La serata prenderà il via alle 18, con un aperitivo a base di spritz e arrosticini e una esposizione di fumetti. Alle 19.15 verrà invece aperto il servizio cucina con un menù che prevede hamburger, ribs e patatine e birra artigianale. La parte musicale sarà invece affidata alla band “Gli Imbroglioni”.

Per l’accesso alla festa è obbligatorio il Green pass. Consigliata la prenotazione al 3495290904 oppure al 3358345182. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 19 settembre

