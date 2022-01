A Lesmo arriva il primo supermercato della storia: Iperal aprirà nell’ex Texnova Aprirà nell’ex fabbrica della Texnova il primo supermercato di Lesmo: sarà un punto vendita della catena Iperal.

Sarà presto realtà il primo supermercato della storia di Lesmo. La struttura verrà realizzata al posto della Texnova di via Marconi all’angolo con la via Delle Officine. L’argomento verrà trattato martedì sera 25 gennaio alle 19 in commissione urbanistica, passaggio istituzionale propedeutico all’adozione del piano integrato di intervento che prevede una trasformazione della destinazione d’uso dell’area da industriale a terziario e commerciale. Il tema verrà poi affrontato in consiglio comunale il 31 gennaio. Questo tipo di progetto prevede una variazione del Piano di Governo del Territorio perché sulle ceneri di un’azienda tessile chiusa da tempo sorgerà un supermercato, che per Lesmo è una novità assoluta.

Infatti sul territorio esistono solo alcuni negozi di alimentari e non un discount vero e proprio che dovrebbe portare in dote parcheggi e altre opere di interesse pubblico a scomputo degli oneri di urbanizzazione. La voce della realizzazione di un supermarket circolava ormai da diversi mesi e ora a seguito dell’iter burocratico ancora da completare si potrà assistere a questa trasformazione praticamente di fronte al centro sportivo di via Petrarca.

