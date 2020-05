A Lentate sul Seveso un uomo di 90 anni sale sul tetto per tagliare un ramo e precipita a terra: arriva l’elisoccorso Si era messo di buona lena a sistemare una pianta. Ma è caduto a terra e i soccorritori hanno dovuto trasportarlo in ospedale a bordo di un elicottero. Brutta avventura per un uomo di 90 di Lentate sul Seveso.

Si era messo di buona lena a sistemare una pianta. Ma è caduto a terra e i soccorritori hanno dovuto trasportarlo in ospedale a bordo di un elicottero. Brutta avventura per un uomo di 90 anni che, nonostante l’età, ha sfidato il caldo di sabato 9 maggio e pochi minuti prima di mezzogiorno, nel giardino della sua casa di via Spallanzani a Birago di Lentate sul Seveso, al confine con Lazzate, è salito sul tetto. Armato di sega ha cercato di tagliare il ramo di un albero. Solo che l’operazione non è andata a buon fine: l’uomo è caduto a terra da un’altezza di circa 3 metri. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto si è subito portato l’elisoccorso del 118: i sanitari sono intervenuti immediatamente sul novantenne e, dopo aver prestato le prime cure del caso, lo hanno caricato a bordo dell’elicottero che ha avuto come destinazione finale l’ospedale San Gerardo di Monza. secondo le prime informazioni, l’anziano dal pollice comunque verde avrebbe riportato un importante, anche se sembrerebbe non grave, trauma all’addome.

