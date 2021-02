A inizio marzo apre la nuova rsa di Vimercate: 120 posti letto, 20 per malati di Alzheimer La nuova rsa “Anni Azzurri Vico Mercati’ di via Rossino a Vimercate sarà ufficialmente inaugurata ai primi di marzo.

La pandemia ha fatto slittare praticamente di un anno l’apertura della nuova rsa “Anni Azzurri Vico Mercati’ di via Rossino a Vimercate. I lavori erano già terminati la scorsa primavera 2020, ma l’arrivo del Covid non aveva permesso l’ingresso dei primi ospiti. I battenti saranno aperti invece nella prima settimana di marzo con un massimo di 120 posti letto, di cui 20 per malati di Alzheimer, per poter accogliere persone autosufficienti e non, per soggiorni brevi o lunghi periodi, e garantisce un triage all’ingresso pensato per minimizzare il rischio di contagio sia per gli ospiti sia per gli operatori che vi lavorano.

«L’apertura di questa nuova residenza, che avrebbe potuto accogliere i primi ospiti già un anno fa, è ora possibile grazie all’impegno messo in campo per garantire ai nostri ospiti massima sicurezza e tutela della loro salute» ha fatto sapere la direttrice della struttura, Silvia Cavenati. A fronte di un massimo di 120 ospiti, anche se in questo periodo in base alle limitazioni Covid saranno meno di 100 i degenti, saranno circa un centinaio i dipendenti tra personale medico, operatori socio-sanitari, educatori, fisioterapisti, personale amministrativo, addetti alla cucina e ai servizi, che verranno vaccinati contro il coronavirus prima dell’ingresso in struttura, così come gli ospiti che occuperanno le stanze sin dal giorno dell’apertura. La struttura si è inoltre dotata di una ‘stanza degli incontri’ che, pur nei limiti delle possibilità imposte dalle norme di sicurezza per il contenimento della pandemia, permetterà di mantenere contatti e relazioni tra familiari e ospiti.

La residenza vimercatese si articola su due piani che, secondo l’utilizzo della cromoterapia, sono ‘colorati’ di giallo canarino e verde, colori tenui che facilitano la confidenza dell’anziano verso un ambiente nuovo in cui si trova ad abitare. Il piano terra, dedicato ai servizi generali (sala riunioni, uffici personale e amministrativo), sarà dotato di una grande hall d’ingresso con reception, bar, una sala polivalente e una grande palestra attrezzata dedicata alle attività quotidiane di riabilitazione motoria. All’esterno, un ampio giardino c offrirà agli ospiti e alle loro famiglie la possibilità di trascorrere delle ore all’aria aperta, così come lo spazio ricavato sul tetto della struttura con un grande giardino protetto con camminamenti abbelliti da erbe officinali e autoctone. Ciascun piano sarà dotato di 60 posti letto, suddivisi in tre nuclei da 20. I nuclei riportano nomi che ricordano quartieri e aree storiche di Vimercate: Torri Bianche, Trotti, San Rocco, Molgora, Brianza, Sottocasa.

Appesi alle pareti dei corridoi e delle stanze, immagini riprodotte su pannelli, costruiscono un percorso visivo tra i paesaggi e gli scorci del territorio: il fiume Adda, la Brianza, il Comune di Vimercate e tutti i Comuni limitrofi, la non distante Milano. Le camere, doppie e singole, saranno dotate di bagno privato e televisore. Infine il nome della nuova casa di riposo non è stato scelto certo a caso. “Vico Mercati” deriva dal toponimo che ha dato il nome alla città di Vimercate, dal latino Vicus Mercati, ovvero il “villaggio del mercato”. La Rsa Anni Azzurri è la seconda casa di riposo che trova spazio in città. Quella più storica è la Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe di Ruginello che contiene un centinaio di persone anziane oltre ad aver attivi due centri diurni per persone abbastanza avanti con l’età.

