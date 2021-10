A Giussano tre malori in poche ore, anche un bambino: l’elisoccorso arriva e riparte L’elicottero inviato dal 118 è atterrato nei pressi di via Pastore salvo librarsi di nuovo in volo appena poggiato a terra: il piccolo paziente è stato infatti portato al pronto soccorso in ambulanza, non desterebbe preoccupazioni.

Mattinata decisamente movimentata, domenica 10 ottobre, per il personale paramedico del 118, a Giussano, dove si sono registrati tre malori nel giro di poche ore. L’intervento più concitato ha riguardato un bambino di un anno che non è stato bene in casa: dalla centrale operativa è stato mobilitato anche l’elisoccorso che è giunto nei pressi di via Pastore, si è poggiato al suolo salvo poi librarsi di nuovo in volo una volta che personale nel frattempo intervenuto con una ambulanza ha ritenuto di poter trasportare il paziente su gomma. Il piccolo è stato quindi portato al pronto soccorso a bordo di una ambulanza e non desterebbe preoccupazioni.

È stato invece condotto all’ospedale di Desio in codice giallo un 46enne colto da malore in via Como mentre è stato soccorso in codice verde e portato al pronto soccorso di Carate un 82enne che si è sentito male in chiesa, a Birone.

