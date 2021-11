A Desio primo consiglio comunale infuocato, Costanza (Forza Italia) attacca il sindaco: «Non ha rispettato la parola data» Il consigliere azzurro, con il record di preferenze, attacca Gargiulo dopo l’esclusione del suo gruppo dalla giunta: «nonostante un patto sottoscritto nella sede elettorale del sindaco, del quale lui è stato proponente». Il primo cittadino non replica.

Primo consiglio comunale con polemiche a Desio. Quella di sabato 6 novembre non è stata la classica seduta di insediamento, col giuramento del sindaco Simone Gargiulo, la presentazione degli assessori, l’elezione del presidente del consiglio comunale (Fabio Arosio). L’attacco più duro alla nuova giunta, composta da 4 assessori della Lega, 2 di Fratelli d’Italia e un rappresentante della lista civica Per Desio, è arrivato da Samuel Costanza, di Forza Italia (il consigliere comunale più votato in assoluto) che ha usato parole forti contro il sindaco, accusandolo di avere escluso gli azzurri dalla giunta, venendo meno al patto siglato prima del ballottaggio (di cui il Cittadino ha dato notizia nei giorni scorsi, pubblicando il documento firmato e sottoscritto).

Il sindaco Gargiulo al primo consiglio comunale

Foto by Paola Farina

Il patto prevedeva il sostegno a Gargiulo al ballottaggio da parte della coalizione di Stefano Motta al primo turno (tra cui Forza Italia), in cambio di due assessorati e altri incarichi. Costanza ha di fatto confermato l’esistenza di quel patto, di cui Gargiulo nei giorni scorsi aveva detto di non saperne nulla, e ha sostenuto addirittura che l’accordo lo ha proposto lo stesso sindaco. L’esponente di Forza Italia ha parlato di “prezzo” e “valore” e ha definito “scellerata” la scelta del sindaco, che ha portato alla composizione di “una giunta di destra destra”: «Il valore della parola lei non lo ha rispettato - ha detto Costanza rivolgendosi a Gargiulo - Crediamo che il mancato rispetto della parola data stia facendo del male non solo a lei ma anche a tutti quei cittadini che al ballottaggio hanno creduto e pensato di darle fiducia anche grazie a Forza Italia. Se a Desio non si è trovata una coesione per attivare questa coalizione, un motivo ci deve essere e noi lo troviamo nel mancato rispetto del patto sottoscritto nella sede elettorale del sindaco. È stato lui il proponente dell’accordo che noi abbiamo accettato e sottoscritto rispettando gli impegni assunti, ovvero facendo votare in massa i nostri elettori questo sindaco».

Il primo consiglio comunale

Foto by Paola Farina

«Mi auguro che questa scelta possa avere vita breve», ha aggiunto il consigliere azzurro, dicendo che Forza Italia valuterà di volta in volta il proprio voto in aula sui provvedimenti amministrativi.

Attacchi al sindaco sono arrivati anche dal Pd. «Sull’accordo ha cambiato versione tre volte» ha sottolineato Giorgio Gerosa. «Perchè non avete riconosciuto nulla a chi vi ha fatto vincere le elezioni? » ha chiesto Jennifer Moro, candidata sindaca sconfitta, sottolineando che “il vicesindaco ha firmato quel patto”. Mentre la maggioranza ha parlato di “macchina del fango” da parte della minoranza in campagna elettorale e in aula, il sindaco Gargiulo non ha replicato alle critiche. «Ci sarà tempo per farlo» ha detto in chiusura della seduta.

Il primo consiglio comunale

Foto by Paola Farina

