A Desio i funerali del motociclista morto nell’incidente sull’autostrada A4 Si celebrano mercoledì a Desio i funerali di Ernesto Galliani, vittima all’alba di lunedì di un tragico incidente stradale sull’autostrada A4 tra Sesto e Cormano.

Si chiamava Ernesto Galliani la vittima all’alba di lunedì di un tragico incidente stradale sull’autostrada A4 nel tratto urbano tra Sesto San Giovanni e Cormano. Era di Desio dove mercoledì sono in programma i funerali. L’uomo, 56 anni, viaggiava sulla sua motocicletta quando è rimasto coinvolto in uno scontro con due camion che non gli ha lasciato scampo. All’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare.

Ferito l’autista di uno dei camion, trasportato in codice giallo a Niguarda. A causa dell’incidente l’autostrada è rimasta chiusa per quattro ore in mattinata.

Condoglianze alla famiglia sono arrivate anche dal Seregno: il figlio della vittima milita infatti nell’Under 16 azzurra Funerali mercoledì 6 novembre alle 14.30 nella chiesa Ss.Pietro e Paolo a Desio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA