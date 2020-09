Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paola Farina)

Avvio zona 30 al quartiere Spaccone (Foto by Paola Farina)

A Desio aria fuori legge: gli ambientalisti chiedono Ztl, ciclabili e più trasporto pubblico I risultati della campagna “NO2NoGrazie” che si è svolta dall’8 febbraio al 7 marzo monitorando il biossido di azoto a Milano e dintorni, Desio compresa. L’89% dei 18 campionatori installati in città ha superato il limite di legge.

Aria fuori legge a Desio. Lo rivelano i risultati della campagna “NO2NoGrazie” che si è svolta dall’8 febbraio al 7 marzo monitorando il biossido di azoto a Milano e dintorni, Desio compresa. L’89% dei 18 campionatori installati in città ha superato il limite di legge di 40 µg/m³ e il 100% ha superato la soglia di 20 µg/m³ da cui i ricercatori dell’Oms indicano si verifichi un danno alla salute. All’iniziativa, hanno partecipato Legambiente, Fiab Abcdesio/Equibici e diversi cittadini.

«I numeri (peraltro parzialmente influenzati dal lockdown) ci indicano che respiriamo ogni giorno questi veleni – scrivono Elio Brillo presidente di AbcDesio e Claudia Previti presidente di Legambiente Desio in una lettera inviata al sindaco Corti - Il lockdown ci ha mostrato come questo inquinante si riduca immediatamente riducendo le emissioni da trasporto, in particolare quelle da cui proviene maggiormente: i veicoli diesel».

Gli ambientalisti chiedono più misure di contenimento del traffico: «Zone a traffico limitato, potenziamento del trasporto pubblico, un’estensione dei percorsi ciclabili (ad oggi abbiamo circa 21 km di ciclabili , ma scollegate tra loro), Desio a 30km/h. Qui siamo sulla buona strada, ma occorre incentivare e controllare il limite di velocità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA