Il centro polifunzionale di via Da Vinci a Correzzana (Foto by Gabriele Galbiati)

A Correzzana parte “Young, wild e free”, un’estate a misura di giovani Si tratta di uno spazio e un percorso creativo, un progetto pilota per stare insieme, scoprire il territorio, condividere le proprie idee, guardare un film insieme (e anche studiare, all’occorrenza).

Prende il via mercoledì 23 giugno, l’iniziativa estiva “*Young, wild & free*” per i giovani dai 15 anni in su: uno spazio e un percorso creativo per e con i giovani promosso dall’amministrazione comunale all’interno del progetto “Correzzana Estate Insieme” e curato da Sviluppo&Integrazione Onlus.

Negli spazi del Centro polifunzionale (e non solo) ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20.30 e il martedì dalle 19 alle 22.30, per stare insieme, scoprire il territorio, condividere le proprie idee, guardare un film insieme (e anche studiare, all’occorrenza).

Si tratta di un “progetto-pilota” che proseguirà fino alla fine di settembre: in caso di apprezzamento, sarà istituzionalizzato e calibrato per proseguire anche dopo la ripresa della scuola e dell’università.

