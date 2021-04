Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un drive through

A Correzzana i tamponi Covid arrivano in camper al centro sportivo comunale Da giovedì 8 aprile nuovo servizio per i tamponi antigenici rapidi gestito da Personal Genomics e convenzionato col Comune, tramite la “clinica mobile” con “pit-stop” ogni lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.

A Correzzana i tamponi arrivano in camper. È infatti attivo, da giovedì 8 aprile, il nuovo servizio per i tamponi antigenici rapidi gestito da Personal Genomics e convenzionato col Comune, tramite la “clinica mobile” nel camper che effettuerà il proprio “pit-stop” ogni lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 19 al il parcheggio del centro sportivo comunale di Correzzana.

Il prezzo riservato ai residenti è di 28 euro, ed è previsto un ulteriore sconto del 10% per gli over 65. La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliabile, contattando il Numero Verde 800 589 057.

Oltre al tampone antigenico rapido sarà possibile richiedere quello molecolare (anche per viaggi all’estero) e quello sierologico. Il servizio è accreditato al Sistema sanitario regionale. In caso di esito positivo, l’utente sarà automaticamente posto in sorveglianza attiva.

