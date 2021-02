A Correzzana 3 mesi di lavori BrianzAcque per evitare allagamenti da”bombe d’acqua” I lavori, per 630mila euro, previsti nei mesi estivi, riguarderanno la condotta fognaria di via De Gasperi a Correzzana e prevedono il rifacimento e potenziamento della rete esistente, al fine di risolvere le problematiche di tubazione in pressione.

Potenziamento della condotta fognaria di via De Gasperi a Correzzana, contro l’intasamento dovuto alle bombe d’acqua: c’è il via libera.

È stato approvato da ATO MB (l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale dei Comuni della Provincia di Monza) e dalla Giunta Comunale di Correzzana il Progetto Definitivo-Esecutivo. I lavori prevedono il rifacimento e potenziamento della rete esistente, al fine di risolvere le problematiche di tubazione in pressione con successivo intasamento completo del tratto di condotta, conseguenza delle così dette “bombe d’acqua” verificatesi negli ultimi anni.

«Il progetto prevede la sostituzione di un tratto di circa 250 metri con una nuova tubatura molto più capiente (fino al doppio del diametro attuale), la quale, sommata a una paratoia-limitatore di portata, garantirà la laminazione delle acque - si legge in una nota del comune -. Il completamento di tali opere permetterà quindi di risolvere gli episodi di allagamento registratisi negli anni passati (in occasione dei temporali estivi più violenti) che hanno interessato sia i piani interrati delle abitazioni private, sia la Palestra Comunale».

Il valore dei lavori è di 630 mila euro, cifra che verrà coperta interamente da Brianzacque. I lavori prenderanno il via nei mesi estivi e la durata prevista è di circa tre mesi: «Già stato dato il via alle procedure d’appalto e le opere potrebbero essere quindi cantierate già durante il periodo estivo - prosegue la nota -. Per tutta la durata del cantiere, che si svilupperà in due fasi temporali distinte, saranno predisposte le necessarie limitazioni alla circolazione stradale e alla sosta veicolare lungo via De Gasperi e lungo le vie limitrofe».

© RIPRODUZIONE RISERVATA