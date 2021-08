Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Cornate il concerto di Raiz al palazzetto: entusiamo per la voce degli Almamegretta L’appuntamento si sarebbe dovuto tenere nella suggestiva cornice della centrale Bertini, ma a causa del maltempo è stata dirottata nello spazio chiuso del PalaRoller. Un cambio di programma che non ha impedito una buona partecipazione

È mancata la cornice suggestiva della centrale Bertini ma di sicuro non l’entusiasmo per il concerto di Raiz, storico cantante degli Almamegretta e Radicanto che si è svolto domenica a Cornate. L’iniziativa, parte della rassegna Suoni Mobili, si sarebbe infatti dovuta tenere sulle sponde dell’Adda ma, visto il maltempo, è stata spostata all’interno del PalaRoller cornatese. Tanti i partecipanti che non hanno voluto comunque perdersi il concerto.

