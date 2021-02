A Cornate d’Adda la truffa corre sul telefono, il Comune: «Non sono nostri incaricati» Il Comune di Cornate d’Adda ha messo in allarme i cittadini: «Le persone che vi chiamano a casa dicendo di essere incaricati dal municipio sono dei truffatori, fate attenzione».

Si moltiplicano le segnalazioni in merito a tentativi di truffa nella zona del Vimercatese. L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva da Cornate d’Adda dove l’amministrazione comunale ha voluto metter in guardia i cittadini in merito ad alcune telefonate: “Molti cittadini ci hanno segnalato di avere ricevuto telefonate da parte di una persona che sosteneva di essere stata incaricata dal Comune per un’indagine sullo stato di salute dei cittadini - si legge nel comunicato arrivato dal palazzo municipale -. Questa persona chiedeva con insistenza l’età delle persone presenti in casa e altre notizie sulle condizioni di salute. Il Comune non sta svolgendo alcuna indagine e nessuno è stato incaricato a tal fine: prestate attenzione e segnalate eventuali circostanze sospette ai numeri di polizia locale 039/6874311 – 312, magari prendendo nota del numero telefonico che compare sul display dei vostri telefoni e cellulari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA