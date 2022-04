A Concorezzo tutti con il maratoneta Zocco alla “CorriAmo per l’Ucraina» Invito per domenica 10 aprile: percorso di 1,5 chilometri aperto a tutti percorribile fino a sei volte. Partecipazione gratuita ma sarà possibile “contribuire” donando farmaci fa inviare alla popolazione ucraina.

Di corsa tra le vie del centro per mostrare vicinanza alla popolazione ucraina. L’invito è quello lanciato per domenica 10 dal concorezzese Michele Zocco, runner con il “vizio” delle ultramaratone, e l’obiettivo è quello di mostrare che seppur a distanza il cuore di Concorezzo è vicino all’Ucraina: «Come tutti sono rimasto veramente colpito dalla notizia dell’invasione russa e le immagini della guerra fanno veramente male - spiega Zocco -. Durante le mie infinite sessioni di allenamento ho iniziato a pensare a cosa si potesse organizzare di bello e di utile per dimostrare la nostra vicinanza al popolo ucraino e l’idea che mi è balenata è stata quella di organizzare un allenamento aperto a tutti in centro paese».

L’idea, partita tra un chilometro e l’altro, ha preso forma nell’iniziativa “CorriAmo per l’Ucraina” che si terrà domenica prossima a partire dalle 8.30 con ritrovo fissato da piazza della Pace. Da qui i partecipanti potranno seguire Michele su un circuito di 1,5 chilometri che potrà essere percorso a proprio piacere fino a un massimo di 6 volte. Altro invito che Michele rivolge ai propri concittadini è quello di riempire le vie con i colori della bandiera dell’Ucraina: «Ognuno è libero di colorarsi la faccia, scegliere gli indumenti o accessori con il giallo e l’azzurro della bandiera - continua -. Sarebbe proprio bello riempire le nostre strade con un fiume colorato».

La partecipazione è gratuita ma ci saranno comunque modi per fare del bene: «Ognuno potrà contribuire donando una serie di farmaci che provvederemo a raccogliere grazie al supporto della protezione civile, che è già attiva ogni fine settimana in tal senso, e che per l’occasione sarà presente con il proprio gazebo. La lista dei farmaci che si possono donare la si può trovare sul sito del comune».

© RIPRODUZIONE RISERVATA