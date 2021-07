A Concorezzo pattugliamenti serali della polizia locale: «Ripresa nel rispetto delle normative anti Covid» Il sindaco Mauro Capitanio: «Stiamo sostenendo concretamente la ripresa della vita sociale, culturale e il lavoro dei locali in città ma sempre nel rispetto di tutte le persone coinvolte e soprattutto delle norme sanitarie»

La Polizia locale di Concorezzo controlla il territorio anche alla sera per monitorare la movida estiva. Hanno preso il via i giorni scorsi i pattugliamenti fino a tarda sera da parte degli agenti coordinati dal comandante Roberto Adamo con cadenza settimanale.

«I pattugliamenti serali e notturni sono la risposta all’esigenza di controllo del territorio e di garanzia del rispetto della quiete pubblica e delle normative anticovid in vigore - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio -. Come amministrazione comunale stiamo sostenendo concretamente la ripresa della vita sociale, culturale e il lavoro dei locali in città ma sempre nel rispetto di tutte le persone coinvolte e soprattutto delle norme sanitarie. Un ringraziamento al comandante Adamo per la pianificazione di questo servizio e agli agenti per la disponibilità. Questa iniziativa si colloca in un più ampio disegno di potenziamento della sicurezza in città. Entro fine anno verrà, infatti, implementato il sistema di videosorveglianza grazie anche ai fondi vinti tramite un bando regionale. L’obiettivo rimane quindi quello di garantire ai concorezzesi una città attiva, socialmente ed economicamente attrattiva pur nel giusto rispetto delle regole».

