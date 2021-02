Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Villa Zoja, sede della mostra (Foto by Michele Boni)

A Concorezzo il Circolo Sardegna omaggia Raffaello, Dante e Grazia Deledda Una mostra dedicata ai tre grandi personaggi è ospitata in Villa Zoja, giovedì 25 febbraio verrà inaugurata alla presenza, tra gli altri, del sindaco e della preside dell’istituto Vanoni, Elena Centemero.

Grazia Deledda, Dante Alighieri e Raffaello Sanzio tutti e tre insieme in una sola mostra organizzata dal Circolo Sardegna di Monza, Vimercate e Concorezzo. L’associazione sarda giovedì 25 febbraio inaugurerà alle 16, in Villa Zoja, a Concorezzo, l’esposizione di foto che rappresentano quadri di Raffaello luoghi dove ha vissuto Grazia Deledda e alcuni canti della Divina Commedia di Dante.

«In realtà la mostra su Raffaello l’avevamo già organizzata lo scorso anno, poi la pandemia ci ha bloccati – dice il presidente del circolo, Salvatore Carta – quindi abbiamo pensato di aggiungere anche una rassegna dedicata ai 700 anni dalla scomparsa di Dante, che è legato in un certo senso anche alla Sardegna con alcuni protagonisti della sua Divina Commedia. Inoltre non poteva mancare per noi Grazia Deledda, un simbolo della nostra terra».

Al taglio del nastro prenderanno parte anche il sindaco Mauro Capitanio, l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo e la preside dell’istituto scolastico Vanoni, Elena Centemero. La mostra sarà aperta fino al prossimo 5 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

