A Concorezzo i mosaici anche alla sera: due visite straordinarie alla mostra in Villa Zoja prima di far calare il sipario

Aperte due nuove possibilità per visitare la mostra “I mosaici antichi di Ravenna” prima della chiusura dell’evento. Visto il grande successo ottenuto in queste ultime settimane la mostra allestita in Villa Zoja nell’ambito delle celebrazioni per il VII centenario di San Rainaldo da Concorezzo, domenica 31 in via straordinaria per due visite serali programmate per le 21 e le 22.

Per prenotazioni: www.sanrainaldo2021.it. La mostra è allestita con le fedeli riproduzioni dei mosaici presenti a Ravenna presso il mausoleo di Galla Placidia, la basilica di San Vitale e di Sant’Apollinare Nuovo, il battistero Neoniano e la cappella arcivescovile.

I mosaici sono stati realizzati all’inizio degli anni ’50 dal Gruppo Mosaicisti dell´Accademia di Belle Arti di Ravenna, seguendo una metodologia complessa e molto rigorosa, nel rispetto dei materiali e delle tecniche dell’epoca, al fine di garantire l’assoluta fedeltà agli originali.

