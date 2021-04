A Concorezzo distrutto un alveare, probabile atto vandalico L’episodio si è verificato tra i campi di via Cascina Meda, al confine con Villasanta. Fortunatamente gli insetti sono sopravvissuti e proseguono la loro opera di impollinazione dei fiori e di produzione di miele. Condanna social.

Distrutto un alveare d’api, nei giorni scorsi, a Concorezzo. Probabilmente si è trattato di un atto vandalico. Fortunatamente gli insetti che “abitavano” la struttura distrutta sono sopravvissuti e proseguono la loro opera di impollinazione dei fiori e di produzione di miele.

L’episodio si è verificato tra i campi di via Cascina Meda, una traversa di via Monterosa, al confine con Villasanta. Qualche passante si è accorto della casetta delle api distrutta e buttata a terra e ha informato la polizia locale che ha avvisato a sua volta i proprietari dell’alveare. In queste ore, vedendo tante foto dell’atto vandalico pubblicate sui social network, non sono mancate le critiche e le condanne al gesto. Ignoti i colpevoli.

