A Concorezzo c’è “ConcoNews”: sempre informati dal Comune via WhatsApp Canale dedicato a cui è possibile iscriversi per restare aggiornati sulle notizie del territorio. In particolare verranno inviati messaggi di interesse collettivo. «A breve - dice il sindaco - apriremo anche il profilo Instagram e Telegram».

Il Comune di Concorezzo lancia un nuovo servizio di informazioni per i cittadini (residenti e non): ConcoNews. Si tratta di un canale WhatsApp a cui è possibile iscriversi per restare aggiornati sulle notizie del territorio. In particolare verranno inviati messaggi di interesse collettivo, di emergenza e pubblica utilità come bandi, possibilità di sostegno alle famiglie, viabilità, eventi culturali e sportivi. Il servizio è completamente gratuito.

«Il servizio rappresenta uno strumento in più di comunicazione con i cittadini - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio -. Tramite WhatsApp sarà più semplice e immediato aggiornare in tempo reale i cittadini relativamente a notizie, eventi e comunicazioni anche urgenti. In questo difficile anno di pandemia abbiamo toccato con mano l’importanza della comunicazione istituzionale. Grazie alla pagina Facebook del Comune, che in questi giorni ha raggiunto i 2mila like, lo scorso anno abbiamo aperto un canale di dialogo con i cittadini che sono stati avvisati in modo istantaneo sulle varie novità relative alle indicazioni e restrizioni in ambito covid ma anche sulle diverse notizie comunali come i bandi, gli aiuti alle famiglie e gli appuntamenti culturali. Invito quindi i concorezzesi a iscriversi al nuovo servizio WhatsApp per restare aggiornati sulle notizie del nostro territorio. A breve apriremo anche il profilo Instagram e Telegram così da completare l’attivazione dei profili social comunali».

Per accedere al servizio occorre salvare il numero di telefono 366.5784663 sulla rubrica del proprio smartphone e inviare un messaggio attraverso l’applicazione WhatsApp con il seguente testo: “Attiva iscrizione”. Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, l’utente dovrà inviare il messaggio “Disattiva iscrizione”. A tutela della privacy i messaggi sono inviati in modalità broadcast (un gruppo in cui nessun utente può vedere i contatti degli altri). Il numero di cellulare 366.5784663 è valido solo per il servizio descritto. Non risponde quindi a messaggi, telefonate e/o altro.

