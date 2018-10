A Cesano Maderno torna il Mercato internazionale: la mappa per raggiungerlo (e parcheggiare) Fino a domenica a Cesano Maderno c’è il mercato internazionale, che l’anno scorso ha richiamato 50mila visitatori. Stand e bancarelle, ma anche un piano del traffico per aiutare residenti e curiosi. La mappa.

Il consiglio è quello di andarci a piedi o in bicicletta, ovviamente per quanto possibile. Il Mercato internazionale continua a Cesano Maderno nel fine settimana fino a domenica. E sarà certamente, come ormai da anni a questa parte, il centro da raggiungere. Nella scorsa edizione sono stati ben 50mila i visitatori che hanno fatto capolino in città.

Evento di grandissima attrazione, da sedici anni in città, nato per scommessa (e rilanciare il giro d’affari dei commercianti del centro città dopo un estate con vie chiuse per lavori di rifacimento delle carreggiate) è ormai una realtà consolidata, tanto attesa da essere imprescindibile.

«Con orgoglio salutiamo la sedicesima edizione di questa festa – dichiara Giacomo Errico, presidente di Fiva Confcommercio, organizzatore – questa è la dimostrazione che anche in centri considerati minori si possono raggiungere grandi risultati grazie a dedizione e serietà. Il mio pensiero e ringraziamento vanno a quanti hanno creduto, negli anni, alle possibilità di questo progetto. Oggi ne raccogliamo i frutti ma non ci accontentiamo: ogni anno cerchiamo di migliorare la nostra offerta e il nostro prodotto. Con l’augurio di tenere qui altre numerose edizioni».

Fino a domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 23, artigianato e gastronomia dalle regioni italiane, dall’Europa e da tutti i continenti. Una festa che conta 110 espositori presenti, con proposte collaudate ma sempre con qualche novità da scovare tra le bancarelle.

Per gestire un simile afflusso di visitatori è pronto un dettagliato piano viabilità e parcheggi, con il quadrilatero attorno al parco Arese ed al municipio interdetto alla sosta ed alla circolazione dalle 19 di giovedì 11 alle 7 di lunedì 15 ottobre. Dal 12 ottobre al 14 in deroga all’ordinanza vigente sarà invece consentito circolare lungo via Borromeo nel tratto compreso tra la via Garibaldi e la via IV novembre. Numerosi come ogni anno i parcheggi a disposizione dei visitatori, indicati con apposita segnaletica.

LA MAPPA

