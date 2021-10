A Cavenago bollettini Tari con codici errati, il sindaco: «Non c’entro ma mi scuso» Diversi cittadini hanno segnalato problemi via social, la risposta del primo cittadino Davide Fumagalli non si è fatta attendere: «Sono al lavoro per capire cosa non abbia funzionato e chi siano i responsabili».

Bollette della Tari arrivate a ridosso della scadenza e con codici sbagliati: i cittadini se ne lamentano sui social e il sindaco Davide Fumagalli, chiede scusa. I problemi si sono riscontrati nel corso della settimana con l’arrivo nelle case dei cavenaghesi dei moduli per pagare la tassa sui rifiuti. In diversi hanno segnalato errori nei moduli precompilati.

Nella serata di giovedì 30 settembre sono arrivate le scuse del primo cittadino: «Care concittadine e cari concittadini - ha scritto sulla propria pagina Facebook -. ci sono situazioni, come quella che vado a rappresentarvi, dove devo avere l’umiltà, ma soprattutto la serietà di chiedere scusa. Pur non avendo una responsabilità diretta, è giusto che mi assuma,come sindaco, tutta la responsabilità delle problematiche arrecate a seguito dell’invio errato/incompleto e tardivo degli F24 TariI. Sono consapevole delle difficoltà create a molti, sono al lavoro per capire cosa non abbia funzionato e chi siano i responsabili. Sono davvero dispiaciuto, prima di tutto come sindaco, ma soprattutto da vostro concittadino, che come voi ha subito questo disservizio».

