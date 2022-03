A Carnate una nuova panchina rossa contro la violenza È stata collocata nel piazzale antistante la stazione. Si tratta della seconda dopo quella posizionata qualche tempo fa in centro città.

Carnate dice no alla violenza e per farlo ha installato una nuova panchina rossa in paese. Domenica mattina 13 marzo, nel piazzale davanti alla stazione, è stata inaugurata la seconda panchina rossa, dopo quella posizionata qualche tempo fa in centro.

L’assessore ai Lavori Pubblici Egidio Passoni insieme al sindaco Daniele Nava, ha messo l’accento sulla restituzione degli spazi alla città, di come un piccolo segno sul territorio crei aggregazione ed unità. E ricordando tutte quelle donne che fuggono dalla guerra e subiscono violenze indicibili, non dimenticandosi che molte violenze rimangono silenziose all’interno delle mura di casa e non vanno ignorate. Un’iniziativa che arriva a pochi dalla giornata internazionale delle donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA