L’incrocio tra via Tazzoli e via Foscolo

A Carate il Movimento 5 Stelle chiede più sicurezza stradale in via Foscolo

A Carate Brianza, il Movimento 5 Stelle chiede un intervento su via Foscolo per aumentare la sicurezza stradale. Luca Riva, capogruppo in consiglio comunale, pone l’accento sulla «pericolosità» dell’incrocio tra via Foscolo e via Tazzoli dopo l’incidente che si è verificato il 31 marzo tra un furgoncino e una bicicletta guidata da un bambino di 8 anni. Il mezzo motorizzato percorreva via Foscolo, mentre il bimbo in bici stava uscendo da via Tazzoli, forse senza rispettare lo stop. Al di là della dinamica dell’incidente, comunque, «via Foscolo è pericolosa perché c’è una curva cieca all’incrocio con via Tazzoli - dice Riva -. Inoltre la strada ha bisogno di un restyling perché manca di mezzeria, marciapiedi rialzati o a raso». Inoltre «l’ultimo tratto ha asfalto ammalorato». Il consigliere comunale propone anche che «si abbassi a 30 chilometri orari il limite di velocità su via Foscolo».

