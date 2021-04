A Carate Brianza serata con don Burgio, cappellano al Beccaria: “Non esistono ragazzi cattivi” Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, terrà un incontro a Carate promosso dall’istituto superiore “Da Vinci”.

Il dialogo con i ragazzi in tempo di pandemia? Se ne parlerà con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. L’evento “Non esistono ragazzi cattivi”, promosso dall’istituto Da Vinci di Carate Brianza, sarà in streaming venerdì 23 aprile, dalle 21 alle 22.30. Sono invitati i genitori e tutti gli interessati.

Così ha caldeggiato la partecipazione all’evento - presso le famiglie - la dirigente scolastica del Da Vinci, Mariagrazia Fornaroli: “Carissimi, stiamo avvicinandoci a una possibile riapertura completa, non sarà un ’liberi tutti’, ma sicuramente un’occasione di riavere i ragazzi in presenza e quindi di far rivivere la scuola nelle modalità per cui è stata pensata, quella di una relazione quotidiana tra adulto e studenti in una prospettiva formativa e non solo informativa. Abbiamo pensato di invitare don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile di Milano, oltre che musicista e uomo di cultura, per essere aiutati da lui a guardare i nostri ragazzi in una prospettiva di bene e di speranza!”. Per accedere all’incontro: bit.ly/non_esistono_ragazzi_cattivi .

© RIPRODUZIONE RISERVATA