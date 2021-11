Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Carate Brianza la scadenza del pagamento del canone unico slitta al 31 dicembre Slitta al prossimo 31 dicembre il pagamento del canone unico del Comune di Carate Brianza.

La scadenza del pagamento del canone unico 2021, prevista per il 30 novembre, è stata posticipata al 31 dicembre 2021. I cittadini di Carate Brianza, tenuti al pagamento hanno dunque un mese in più di tempo per pagare l’imposta.

Il rinvio riguarda i pubblici esercizi, gli ambulanti e i titolari di passo carraio e di impianti pubblicitari. Una decisione dettata dal fatto che l’amministrazione comunale caratese ha immediatamente rilevato criticità nella gestione del servizio di riscossione affidato ad un Concessionario a cui sono state rivolte specifiche contestazioni scritte. Nell’attesa di chiarimenti la Giunta ha ritenuto di prorogare il termine per il pagamento dal 30 novembre al 31 dicembre 2021. Lasso di tempo utile ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso, definire le criticità emerse sino ad ora e contestualmente valutare se proseguire o meno il servizio con lo stesso fornitore.

