A Carate Brianza arriva la fibra super veloce FTTH di Tim: lo comunica la Lega

La fibra ultraveloce di Tim arriva anche a Carate. La città è stata inserita tra i 10 Comuni del progetto pilota di cablaggio in tecnologia FTTH (Fiber-to-the-Home) di FiberCop, società del gruppo Telecom, per migliorare la qualità e la velocità della connessione internet, portando il cavo in fibra ottica direttamente a casa dell’utenza.

Lo ha annunciato la capogruppo della sezione caratese della Lega, Alessia Scotti, nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi mercoledì 27 ottobre. «Questo è un grande risultato per il nostro Comune. La società Fibercop ha richiesto recentemente l’autorizzazione per la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione suolo pubblico per la realizzazione della rete FTTH», ha dichiarato Scotti. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e saranno totalmente a carico di Fibercop. L’intervento interesserà inizialmente le seguenti vie: Donizetti, 25 aprile, Grandi, Di Vittorio Buozzi, via Donatori di sangue, via Mameli, via Corteselle, via degli Alpini. Questo “è solo l’inizio di un intervento più grande che riguarderà l’intero nostro territorio: le altre vie di Carate, che sono attualmente in progettazione, rientreranno successivamente nei lavori della fibra FTTH”, ha sottolineato Scotti, ringraziando il sindaco, l’ufficio Lavori pubblici, l’onorevole Massimiliano Capitanio (Lega) e il presidente del consiglio comunale Maurizio Schena per aver fatto in modo di inserire Carate nel piano di investimenti di Fibercop.

