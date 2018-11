A Brugherio le tombe nuove sono troppo piccole e le bare ci passano solo inclinandole Non si placa la polemica sul cimitero comunale nuovo. La lega attacca: la bocca d’entrata delle nuove tombe a terra è troppo piccola, le bare ci passano solo di sbieco. Succede a Brugherio, nel campo di nuova realizzazione.

Non si placa la polemica sul cimitero comunale nuovo. La lega attacca: la bocca d’entrata delle nuove tombe a terra è troppo piccola, le bare ci passano solo di sbieco. Angelo Bosisio, consigliere del Carroccio ha riportato in Consiglio comunale, sotto forma di mozione, il delicato argomento e ha diffuso nei giorni scorsi una fotografia di particolare eloquenza: una bara, appoggiata sulla tomba a terra, più lunga della fossa. Bosisio ha parlato di errore colpevole dell’amministrazione comunale, che non ha saputo programmare e non ha verificato il lavoro mal fatto della ditta appaltatrice che ha realizzato la cinquantina di nuove tombe. Bosisio ha chiesto il rimborso delle somme già sostenute da chi ha dovuto acquistare colombari provvisori e poi anche la tomba definitiva, una volta pronta. E ha chiesto una commissione sul cimitero. Questa volta a rispondere è stato il vice sindaco Giovanna Borsotti. Ma chi si aspettava risposte tecniche convincenti è rimasto deluso. Borsotti si è limitata a uno sfogo d’indignazione privo di dettagli: «Imbarazzante dire che non c’è attenzione sul cimitero. Imbarazzante speculare sulla tristezza e sul dolore. Non è vero che non è stata fatta programmazione. Se questo consiglio non avesse fatto ostruzione sul project finacing nella scorsa legislatura, a quest’ora ci sarebbero le tombe».

Il riferimento è ai ritardi nell’attivazione del progect financing per la gestione dei servizi cimiteriali. Il bando si è chiuso solo questo mese e nel frattempo le tombe a terra sono finite. Dalla maggioranza un “no” su tutti i fronti, rimborsi e commissione. «Imbarazzante - ha ribattuto dalla minoranza Massimiliano Balconi - è piuttosto la situazione che si è creata: le tombe non possono mancare. Inoltre l’ostruzionismo non c’entra un bel niente, la maggioranza ha la possibilità di decidere». Furioso Roberto Assi di Bpe: «Consiglieri, ci prendiamo in giro? Mica il voto contrario di un consigliere può ritardare un progetto. Ci credete veramente? Allora facciamo la commissione, vogliamo approfondire il tema. Vorrei le risposte. Quei fatti riportati da Bosisio si sono verificati o no?».

