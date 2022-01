Ladies of Soul a Brugherio (Foto by Franco Cantù)

A Brugherio i successi di Mina, Vanoni e Mia Martini: “Ladies of Soul” apre la nuova stagione del teatro San Giuseppe Martedì 18 gennaio alle 21 tre interpreti, accompagnate dall’orchestra di fiati e percussioni di Parma, regaleranno un tributo alle grandi voci femminili; un omaggio alle grandi donne che hanno segnato la storia della musica.

La 41^ stagione teatrale del Teatro San Giuseppe, via Italia 76 Brugherio, apre martedì 18 gennaio alle 21 nel segno della musica con lo spettacolo “Ladies of Soul”. Un concerto di tre splendide voci, accompagnate dall’orchestra di fiati e percussioni di Parma, regaleranno al pubblico una serata di grande musica; da Mina a Mia Martini, al Trio Lescano, Barbra Streisand, Amy Winehouse, Ornella Vanoni, Aretha Franklin e molte altre.

Lo spettacolo di fatto è un tributo alle grandi voci femminili; un omaggio alle grandi donne che hanno segnato la storia della musica. “Ladies of Soul” è la voce di tutte quelle donne che chiedono rispetto, amore, libertà. Nasce dal desiderio di essere vicini alle donne di ogni luogo e di ogni tempo, celebrando con la musica tutte le loro conquiste sociali, politiche ed economiche. Per non dimenticare mai le discriminazioni e le violenze cui tuttora sono ancora vittime in molte parti del mondo. Un bellissimo concerto che resterà nella memoria di molte persone.

Biglietti: Posto unico 18,00 Euro - Ridotto 15,00 Euro - Sostituzione spettacolo: sono validi i biglietti già acquistati per lo spettacolo LE BAL annullato il 21/04/2020. Riduzione biglietti: studenti, over 65 e soci BCC Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA