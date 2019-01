Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Brugherio “I Carabinieri ascoltano”, una lezione per sfuggire alle truffe Appuntamento il 29 gennaio alle 18 in aula Giunta, il secondo incontro sarà il 12 febbraio

Si terrà questa sera, 29 gennaio, alle 18 a Brugherio l’incontro organizzato da i carabinieri per i cittadini, ai quali i militari terranno una lezione anti-truffa. In aula Giunta, il maresciallo maggiore Paolo Simula, comandante della stazione locale, racconterà al pubblico i più frequenti trucchi usati da ladri e truffatori e offrirà consigli utili per mettersi al riparo.

L’incontro è il secondo del progetto “I Carabinieri ascoltano”, proposto dall’Arma con la collaborazione del Comune. Si tratta di spazi di incontro informali tra carabinieri e cittadini per segnalazioni e consigli. Prossimo incontro, martedì 12 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA