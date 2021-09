A Besana si sostituiscono i contatori elettrici nelle case: la guida. E occhio alle truffe Ecco le regole da seguire per non rischiare di finire in una truffa a Besana a causa della campagna massiva di sostituzione dei contatori elettrici nelle case.

Al via da inizio settembre a Besana la campagna di installazione massiva dei nuovi contatori elettronici 2.0 monofase e trifase fino a 30 kW portata avanti da E-distribuzione, già Enel Distribuzione. “Riprenderanno le sostituzioni dei misuratori posti all’interno delle abitazioni nel rispetto delle disposizioni previste dai Protocolli condivisi fra il Governo e le parti sociali - fanno sapere dal Comune di Besana -. Dato che la sostituzione massiva dei contatori elettronici di prima generazione non rientra tra le attività considerate necessarie per la sicurezza e per la continuità delle forniture elettriche, non potrà essere svolta in caso di presenza nell’abitazione di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario”.

Per evitare truffe, il comune ricorda che gli incaricati saranno riconoscibili attraverso un tesserino identificativo e che l’intervento non richiede alcuna modifica al contratto di fornitura di energia elettrica né già in essere né la stipula di un nuovo contratto. I cittadini non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione e che durante l’intervento vi sarà una breve interruzione dell’energia elettrica finalizzata alla sola sostituzione del misuratore. La data esatta dell’operazione verrà comunicata tramite avvisi che saranno esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili interessati alla sostituzione. Per avere ulteriori chiarimenti è possibile chiamare il numero verde di E-Distribuzione 803-500 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 e il sabato dalle ore 9 alle 13.

