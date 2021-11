Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Besana in Brianza torna il mercatino di Natale con la Pro loco La Pro loco di Besana in Brianza riprende la tradizione riproponendo, dopo lo stop del 2020 imposto dal Cavid, il mercatino di Natale.

Dopo lo stop per Covid-19 avvenuto nel 2020, quest’anno torna il mercatino di Natale organizzato dalla Pro loco di Besana: un appuntamento ormai entrato a far parte della tradizione natalizia besanese. Giunta quest’anno alla diciottesima edizione, l’iniziativa si terrà il 12 dicembre in piazza Umberto 1.

I protagonisti principali dell’evento saranno come sempre i bambini. Ad attenderli ci sarà l’immancabile Babbo Natale, ma anche tante altre sorprese: dal pony di Ponilandia che li porterà a spasso per il mercatino, agli spettacoli di magia, fino al truccabimbi. Gli hobbisti interessati a prendere parte all’iniziativa possono chiedere maggiori info, inviando una mail a [email protected] (o [email protected]).

© RIPRODUZIONE RISERVATA