A Besana in Brianza sono nati 42 bambini nei primi sei mesi del 2021 Nei primi sei mesi del 2021 a Besana in Brianza sono nati 42 bambini.

A Besana nel primo semestre del 2021 sono nati 42 bambini, 4 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in cui erano state registrate in totale 84 nuove nascite. Sono i dati sulla natività riferiti alla prima metà dell’anno in corso, diffusi dal Comune di Besana sui canali social ufficiali.

I neonati besanesi “nei primi sei mesi del 2021 hanno portato sorrisi e felicità in 42 famiglie. Sono i nostri nuovi concittadini, 18 femmine e 24 maschi, che accogliamo calorosamente estendendo l’abbraccio virtuale anche ai loro genitori”. Inizia così il messaggio diramato sulla pagina Facebook del Comune. Tra i fiocchi rosa i nomi più gettonati sono Sofia e Ginevra; mentre tra i maschi prevale Leonardo, seguito da Edoardo, Elia, Nicolò e Tommaso. “Auguri a loro, così come ad Aida, Alice, Amira, Aurora, Azzurra, Bianca, Elisa Gioia, Emma, Erica, Gaia, Giorgia Romina, Ludovica, Maddalena Carla, Margherita, Alessandro, Ariel, Daniele, Davide, Diego, Federico Vittorio, Filippo, Gabriele, Ismaele, Lorenzo, Sirio, Tarcisio, William”, conclude il post.

“Sicuramente c’è stato un passo avanti rispetto all’anno scorso. Ma possiamo fare di più”, ha commentato ironicamente il sindaco Emanuele Pozzoli.

“Siamo lontani dai risultati degli anni scorsi. Penso che il calo della natalità sia un’emergenza nazionale. L’emergenza delle emergenze, ancor più del Pil e di qualsiasi altra cosa. Se non facciamo figli non ha senso tutto il resto”.

