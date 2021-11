A Besana in Brianza ritorna la fiera di Santa Caterina il 25 novembre Dopo lo top imposto dal Covid, torna anche quest’anno la fiera di Santa Caterina a Besana in Brianza

Dopo lo stop imposto lo scorso anno dal Covid-19, a Besana torna la tradizionale fiera di Santa Caterina. Che trova il suo cuore pulsante giovedì prossimo, il 25 novembre. Per la 127edizione della fiera cambieranno gli espositori, ma resterà sempre il fascino dei colori, dei profumi e dei sapori. Tra le bancarelle esposte nelle vie principali della città si potranno trovare vestiti, giocattoli, ma anche torrone, salumi, castagne, spezie e altre specialità.

Il folclore besanese sarà raccontato dalle installazioni dell’artista Pietro Villa, che saranno esposte lunga via Viarana durante il giorno della fiera. Non mancheranno le note tradizionali dell’associazione musicale Santa Cecilia, che seguirà il percorso della fiera con brevi intermezzi musicali. Orfana per ragioni sanitarie della torta paesana, la fiera di quest’anno riproporrà i sapori tipici della Brianza dai produttori di oggi, che nella zona del parcheggio di via Dante esporranno negli stand i loro prodotti tipici a Km 0: salumi, formaggi, conserve, verdure, carni. “Dovremo rinunciare ad alcuni appuntamenti tradizionali, come il Turtum, il concorso della più buona torta paesana e la tradizionale presenza degli animali. Ma, pur di non rinunciare ai profumi e ai sapori, all’atmosfera di attesa della festa e alle tradizioni famigliari, anche se non qualche limitazione e controllo in più, abbiamo preferito rimandare alcuni appuntamenti al prossimo anno e riprendere un percorso voluto dai nostri antenati. È importante tornare a vivere le nostre tradizioni”, ha commentato il primo cittadino, Emanuele Pozzoli.

