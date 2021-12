A Besana in Brianza ci sono sei posti disponibili per il Servizio civile Per il Servizio civile ci sono sei posti liberi a Besana in Brianza.

Anche per il 2022 il comune di Besana partecipa al Servizio civile Universale mettendo a disposizione 6 posti nell’ambito di tre progetti: “Volontari per la tutela ambientale nella provincia di Monza e Brianza”, “Reti di prossimità per l’inclusione nella provincia di Monza e Brianza” e “Bookfriends in provincia di Monza e Brianza”. Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti e prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno. Offre un contributo mensile, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze.

