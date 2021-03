A Bernareggio si cercano voci per un’iniziativa legata al 25 Aprile Il gruppo “Piano Locale Giovani” chiama a raccolta volontari per organizzare una iniziativa in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. È possibile contattare [email protected] o telefonare al numero 3452625898

A Bernareggio si cercano “voci” per il prossimo XXV aprile. “Piano locale giovani” chiama infatti a raccolta giovani e non solo per un’iniziativa da organizzare in occasione della festa della liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

«Come l’anno scorso, anche nel 2021 non potremo celebrare quest’importante giornata come eravamo abituati a fare - si legge nell’appello -. Ma come “Piano locale giovani” vogliamo continuare a fare la nostra parte, ma ci serve il vostro aiuto, o meglio la vostra voce». Per aderire all’iniziativa è possibile contattare [email protected] o telefonare al numero 3452625898

