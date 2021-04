A Bernareggio “Pagine di Liberazione”, contenitore virtuale della memoria Il Comitato Pace e Democrazia propone una serie di nuovi approfondimenti scritti, fotografici e video raccolti da Anpi Bernareggio, Carnate, Ronco Briantino, Aicurzio, Istituto Comprensivo di Bernareggio, Comitato Pietre d’Inciampo a Monza e Brianza.

Il comune di Bernareggio si prepara alle commemorazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione con una serie di iniziative online. È infatti online la nuova edizione di “Pagine di Liberazione”: un contenitore virtuale dove sono proposti materiali e testimonianze per celebrare insieme il 25 Aprile

«Ancora impossibilitati a riunirci fisicamente per ricordare questo avvenimento - recita un comunicato dell’amministrazione comunale - il Comitato Pace e Democrazia del Comune di Bernareggio propone una serie di nuovi approfondimenti scritti, fotografici e video raccolti da Anpi Bernareggio, Carnate, Ronco Briantino, Aicurzio, Istituto Comprensivo di Bernareggio, Comitato Pietre d’Inciampo a Monza e Brianza». Alla pagina è possibile accedere dal sito internet comune.bernareggio.mb.it

Per domenica 25 aprile è invece prevista la posa delle corone floreali a Palazzo Landriani in memoria dei caduti in guerra. Alla cerimonia interverranno il sindaco Andrea Esposito e i rappresentanti di Anpi - sezione Sandro Pertini - e gli Amici della storia della Brianza. I cittadini potranno seguirla in diretta su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA