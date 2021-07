A Bernareggio borse di studio dal Comune, aperte le domande C’è tempo fino 6 agosto per fare domanda per l’assegnazione delle borse di studio che il Comune mette a disposizione per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il comune di Bernareggio premia gli studenti migliori. C’è infatti tempo fino 6 agosto per fare domanda per l’assegnazione delle borse di studio che il Comune mette a disposizione per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per quanto riguarda gli studenti delle medie la borsa di studio è riservata ai residenti che abbiano conseguito una votazione uguale o superiore a 9/10 presso una scuola secondaria di 1° grado statale o paritaria anche in altri comuni (per gli studenti che hanno frequentato l’Istituto Comprensivo di Bernareggio è già stato comunicato l’elenco degli alunni che hanno superato l’esame con il 9 e il 10).

Le borse di studio per i più grandi sono invece riservate agli studenti che abbiano conseguito la maturità nell’anno scolastico 2020/2021 con una votazione di 100/100 o 100 e lode in una scuola statale o paritaria.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12, tramite mail all’indirizzo [email protected] oppure PEC all’indirizzo [email protected]

