A Bernareggio 24 nuovi positivi al Covid-19 in una settimana. Ma aumentano anche i guariti Continuano i contagi a Bernareggio: in una sola settimana ci sono state 24 nuove infezioni al Covid-19. Il saldo è in pareggio perché aumentano, contemporaneamente, anche i guariti.

Ventiquattro nuovi positivi al Covid -19 in una settimana. Questo è il bilancio aggiornato al 25 marzo per il comune di Bernareggio. A comunicarlo è stato il primo cittadino Andrea Esposito nel consueto video di aggiornamento pubblicato sulla pagina Facebook del comune: «I dati aggiornati ci danno un numero di persone positive pari a 79, di cui però 24 solo nell’ultima settimana - ha spiegato -. Il numero totale non è molto diverso dalla scorsa settimana, questo vuol dire che tanti si sono negativizzati. Quello dei nuovi positivi rimane però preoccupante e indica quanto la contagiosità non sia da sottovalutare».

Il sindaco ha fatto anche il punto sull’iniziativa “Pranziamo Insieme”, in programma per domenica 28 marzo, che prevede la possibilità di ricevere un pranzo a domicilio ma anche di donarne altri “sospesi” a una o più persone in difficoltà: «Abbiamo avuto circa 100 pasti prenotati - ha spiegato Esposito -. Siamo molto contenti della risposta dei cittadini anche perché di questi la metà sono “pasti sospesi” che i cittadini hanno regalato alle famiglie in difficoltà. Ringrazio l’associazione Contatto e i Volontari di Bernareggio che si sono messe a disposizione per questo progetto».

