(Foto by Marco Testa)

Bellusco: San Martino (Foto by Marco Testa)

A Bellusco torna la patronale, la cura che dà pace il tema della festa Negli ultimi anni ha assunto una connotazione legata al mondo della solidarietà e del volontariato, in programma domenica 14 novembre, prevede anche l’inaugurazione del rinnovato Muro della Pace.

Dopo un anno di stop, a Bellusco, domenica, torna la Festa di San Martino. Come da tradizione il paese scenderà in piazza per mostrare il suo volto solidale. Se l’origine della festa è legata al mondo rurale e contadino di un tempo negli ultimi anni ha assunto una connotazione legata al mondo della solidarietà e del volontariato.

Anche quest’anno è stato scelto un tema: «La festa di San Martino da ormai diversi anni è dedicata alle nostre associazioni - spiega il primo cittadino Mauro Colombo -. Sono proprio loro ad aver scelto il tema “Cura è il nuovo nome della pace”. Nei propri stand tutte le realtà associative offriranno una propria riflessione sull’accezione di “cura” e spiegheranno come questa viene portata alla comunità».

La festa prenderà il via alle 9. Nelle vie principali del paese oltre agli stand delle associazioni, sarà presente anche un punto ristoro e l bancarelle dei produttori locali. In programma anche musica dal vivo, giochi d’animazione per i più piccoli e una dimostrazione sull’utilizzo del DAE.

Alle 16.30 è previsto un momento di condivisione degli impegni collettivi di cura di ogni associazione e l’inaugurazione del rinnovato Muro della Pace.

