Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Marco Testa)

I funerali di Antonio Limonta a Bellusco (Foto by Foto Marco Testa)

A Bellusco i funerali di Antonio Limonta, morto sul lavoro a 42 anni La chiesa parrocchiale ha faticato a contenere tutta la folla giunta a Bellusco per dare l’ultimo saluto a Antonio Limonta. I funerali del 42enne tragicamente scomparso settimana scorsa mentre lavorava nella ditta di famiglia, si sono svolti venerdì 27

La chiesa parrocchiale ha faticato a contenere tutta la folla giunta a Bellusco per dare l’ultimo saluto a Antonio Limonta. I funerali del 42enne tragicamente scomparso settimana scorsa mentre lavorava nella ditta di famiglia, si sono svolti venerdì 27, nella parrocchia San Martino di Bellusco, suo paese di origine e dove risiedono ancora i suoi genitori. Centinaia di persone commosse hanno assistito alla funzione stringendosi attorno al dolore della famiglia.



Il lungo serpentone che ha partecipato al funerale

(Foto by Foto Marco Testa)



«Questo silenzio grida più forte di tutti i rumori, che fa capire quando tutti voi siete stati colpiti da questa tragedia - è stato detto durante l’omelia - Un passaggio del vangelo riporta le parole che Dio rivolge al profeta Isaia “Tu sei prezioso ai miei occhi”. Questa frase il Signore la sta dicendo anche per Antonio e tutti noi la dobbiamo ridire “tu sei prezioso ai nostri occhi”. Sei prezioso perché stavi lavorando, stavi costruendo un mondo per tutti noi. Dobbiamo dirti grazie e vogliamo restituire te un po’ di vita e ripagare per quanto sia possibile la tua vita con la nostra vita». Al termine delle esequie un enorme corteo, guidato dalla bandiera tricolore dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ha accompagnato Antonio nel suo ultimo viaggio verso il cimitero belluschese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA