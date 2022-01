A Bellusco i corsi per “stare bene”: con Pro Loco e Fondazione Monza e Brianza La Pro Loco dal Comune di Bellusco con un finanziamento da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus ha ideato un percorso per star bene, anche in tempi di pandemia. Appuntamenti dal 12 gennaio al 30 giugno 2022.

Un percorso per star bene, anche in tempi di pandemia. È quello che è stato ideato dalla Pro Loco dal Comune di Bellusco e ha ottenuto un finanziamento da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus.

Il percorso prende avvio mercoledì 12 gennaio, e si concluderà il 30 giugno e ha un unico comune denominatore: favorire il benessere dei cittadini. Un benessere complessivo, che passa attraverso la cultura, l’informazione, lo stare insieme in sicurezza anche tra generazioni e culture diverse, per ritornare a nutrire anche la mente e la socialità, provate dalla pandemia.

Il titolo del percorso è “Stare bene: percorsi di benessere. Storie, letture, incontri, racconti” ma è suddiviso in quattro proposte, per fasce d’età: incontri pomeridiani per adulti, pensionati, per vivere il paese anche di giorno. Tenuti da 3 professionisti, prevedono letture e conferenze sui temi di storia locale, cinema, arte, benessere. Poi letture animate domenicali per famiglie, tenute da animatori specializzati; incontri domenicali per bambini per scoprire il territorio con letture itineranti sul territorio; percorsi di benessere che, con la lettura di un testo di riflessione, sviluppano danze del cerchio.

“Gli incontri – spiegano la presidente di Pro Loco Ornella Silini e il sindaco Mauro Colombo - si realizzeranno nell’auditorium comunale, lungo i sentieri del paese, nei parchi urbani, nella piazza principale del paese, nei luoghi di interesse storico artistico del territorio. Il progetto è frutto di un confronto e co-progettazione tra Pro Loco e Comune, ed è realizzabile grazie anche al contributo concesso da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, che sostiene con grande attenzione i progetti ed i percorsi sul territorio”.

Il primo ciclo prende il via il 12 gennaio con incontri culturali sui temi della storia locale, del cinema e del benessere. Si svolgono dalle 14.30 alle 16 in Corte dei Frati. Per iscriversi è necessario contattare la Pro Loco al numero 392 2586438, avere green pass rafforzato ed è consigliabile indossare mascherine Ffp2.

